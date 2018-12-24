Hotspot nedir? Hotspot ne işe yarar?

İnternet hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Telefonumuzdaki interneti hotspot özelliği sayesinde arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz. Ancak kullanıcılara bu konuda kötü bir haber geldi. Turkcell daha önce ayrıca bir ücret ödemediğimiz bu özelliği artık yeni bir ücrete tabi tutacak. Peki Hotspot nedir?İşte ayrıntılı bilgiler...

Ekonomik darboğazla mücadele eden GSM şirketleri artık internet paylaşımında da ücret alıyor. Turkcell hatta sahip olanlar cep telefonlarından internet paylaştıkları an 9 TL ödeyecekler. Firma 2GB’lık internet paylaşım paketlerini piyasaya çıkardı.

HOTSPOT NEDİR?

Hotspot kamusal alanda kablosuz yerel ağdan internete erişim olanağı sağlayan bölgedir. WiFi teknolojisini kullanır. Kafelere, alışveriş merkezlerine, tren istasyonlarına, restoranlara, süpermarketlere, kampüslere, hastanelere ve bunun gibi birçok kamusal alana uygulanabilir.

Kamusal alanda kablosuz yerel ağ fikrini hotspot terimini kullanmadan 1993'te NetWorld+Intercop konferansında Brett Stewart dile getirilmiştir. Hotspot terimi ilk defa Stewart'tan 5 yıl sonra Nokia firması tarafından kullanıldı. 2000'lerin başında ücretli ve ücretsiz hotspot noktaları birçok ülkede birçok şirketin desteğiyle yaygınlaşmaya başladı.

Laptop, PDA ya da WiFi telefon gibi WiFi uyumlu herhangi bir cihazla evimizin dışında zaman geçirdiğimiz alanlarda kolaylıkla geniş bant internet erişimine olanak veren hotspot bölgeleri kamuya açık ücretsiz ya da ticari olabilirler. Tamamen korumasız kamuya açık alanlarda güvenlik sonunları olabildiğinden daha çok internet erişimi sınırlandırılmış ya da ücretli, kullanıcı takipli olarak kullanılır.

Ticari olanlarında kullanıcı ilk bağlantı isteği gönderdikten sonra giriş ve yetkilendirme sayfasına yönlendirilir. Burada kredi kartı ya da telefon aracılığıyla ödeme yapılıp erişim hakkı verilebilir yada ön ödeme ile alınmış kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla erişim hakkı verilebilir. Bu şekilde kullanıcılar tanımlanıp takip edilebilir.