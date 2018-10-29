İşte telefonlardaki ‘vampir’! Bataryayı bitiren uygulamalar

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunu, kuşkusuz şarjın çabucak bitmesi. Çoğu telefon artık bir günü bile çıkaramıyor. Peki, pilin bu kadar hızlı bitmesine sebep olan şey ne? Android ve iOS'ta bataryayı en çok tüketen uygulamalar belli oldu. Haberimizden okuyabilirsiniz

Son yayınlanan bir rapor, batarya düşmanı uygulamaların hangileri olduğunu ortaya çıkardı. Listede yer alan uygulamalar birçoğumuzun telefonunda yüklü olan ve sıkça kullandığı uygulamalar.

Fakat pil düşmanı uygulamaların hangileri olduğuna geçmeden önce telefonunuzun Ayarlar kısmında yer alan Pil seçeneğine tıklayarak bataryanızı sömüren uygulamaların hangileri olduğunu kontrol edin.

Pil tüketen uygulamalar listesinin ilk sırasında şüphesiz Facebook yer alıyor. Artık telefonlarda ön yüklü gelen bu uygulama, hem pil hem performans hem de internet düşmanı olarak kabul ediliyor.

Facebook hesabınız yoksa uygulamayı silmenizi veya devre dışı bırakmanızı eğer aktif bir Facebook kullanıcısı değilseniz uygulamayla işiniz bittikten sonra arka planda durdurmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca App Store ya da Google Play'de yer alan alternatif Facebook uygulamalarını da inceleyebilirsiniz.

Clean Master

Google Play'de 500 milyondan fazla indirilen Clean Master, basit bir RAM ve virüs temizleme uygulaması olarak görünse de başlı başına bir pil canavarı. Arka planda sürekli çalışan Clean Master, pil dışında telefonun performansını da olumsuz etkileyen uygulamalar arasında.

Snapchat

Son yıllarda kan kaybeden Snapchat, en çok pil tüketen sosyal medya uygulaması olarak kabul ediliyor. Ayrıca popüler virüs programı Avast'ın yayınladığı en çok pil tüketen 10 uygulama listesinde de dördüncü sırada yer alıyor.

Mobil yazılım geliştirme platformu olan XDA Developers üyeleriyse telefonlarından Snapchat'i sildikten sonra önemli bir pil artışı sağladıklarını söylüyor.

Google Chrome

Google'ın web tarayıcısı Chrome, artık birçok Android telefonda ön yüklü olarak geliyor. Fakat Chrome'un RAM tüketiminin fazla olduğunu söyleyelim. Bir süre Chrome'da işlem yapmak bile telefonun ısınmasına yol açabiliyor. Google Chrome ayrıca PC'de de fazla RAM tüketmesiyle biliniyor. Chrome'a alternatif web tarayıcı arayanlar App Store ya da Google Play'den yüksek oy almış tarayıcıları inceleyebilirler.

Netflix

Son yıllarda popülerliğini artıran dizi, film izleme platformu Netflix, hem Android hem de iOS'ta en çok pil tüketen uygulamalar arasında yerini alıyor.

Virüs programları

Arka planda sürekli çalışan virüs programlarının sistem kaynaklarını sürekli kullandığını söyleyelim. Bu yüzden eğer telefonunuzda bir virüs programı varsa sadece pil tüketiminizi değil telefonun performansını da olumsuz etkileyecektir.