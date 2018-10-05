Netflix, Youtube’u geçti

Dijital film ve dizi platformu Netflix, internet trafiğinin kullanma oranında Youtube'u geçti. 130 milyon abonesi olan Netflix, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği hesaplandı. Bu oran Youtube'da yüzde 11.4 oldu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Kanadalı Sandvine isimli firmanın 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, video platformu YouTube da internet trafiğinde yüzde 11,4’lük bir paya sahip.

Araştırmaya göre, video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış bulunuyor.

Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

Sandvine’in yöneticilerinden Cam Cullen, videonun genel internet trafiği üzerindeki ağırlığının daha da artacağını belirterek, “Giderek daha fazla yüksek çözünürlüklü içerik üretiliyor ve kullanıcılar giderek daha fazla 4k çözünürlüklü içerik izliyor” diyor.

YÜZDE 40’A KADAR ÇIKIYOR

Yine rapordaki çarpıcı bir veriye göre, ABD’de dolaşımın zirve yaptığı saatlerde, Netflix’in tüketimdeki payı yüzde 40’a kadar çıkıyor.

Video uygulamaları da tüketilen toplam internet trafiğinin yüzde 58’ini oluşturuyor.