ACAİP YAZILAR

Tamam canım, Erdoğan İzmir'i kaybederse istifa etmeyiverir

Geçen hafta bir yazı yazdım.

Normal zekası olanlar için aslında komik bir yazıydı.

İçinde ironi vardı.

Biraz kelime oyunu yapmıştım.

Demiştim ki “Kılıçdaroğlu'na İstanbul'u kaybetmesi halinde istifa edip etmeyeceği soruluyor, peki Erdoğan İzmir'i yine kaybederse ona da istifa edip etmeyeceği sorulacak mı?”

Alayla gerçek iç içe yani.

CHP'ye hep “bilmem kaç yıldır seçim kazanamıyorsun” deniyor.

Kazanmak aslında izafi bir kavram.

Kazanmak ille birinci olmak ya da tek başına iktidara gelmek değildir ki.

Örneğin MHP bugüne kadar hiç seçim kazanamadı.

Ama hep siyasetin içinde, üstelik hiç seçim kazanamadığı halde hep iktidarda.

Bu ayıp bir şey değil tabii.

Demokratik ülkelerde partiler oy oranları ölçüsünde yönetimde de temsil edilir ya da muhalefette görev yapar.

MHP için ayıp olan normal demokratik sistemin aleyhine oy kullanıp tek adam rejiminin gelmesini sağladı ve bu sayede kendisine iktidarda bir yer buldu.

Bugün görünürde seçim kazanan tek parti AKP.

Bu nedenle diğer bütün partiler de sürekli seçim kaybeden konumunda.

Şunu herkes çok iyi biliyor ki AKP bir koalisyon aslında ve bu koalisyonu bir arada tutan tek unsur Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Erdoğan'ı partiden çekin alın, AKP ikiye hatta üçe bölünecektir.

Bu ortamda yapılan bir seçimde CHP muhtemelen bugüne kadar aldığı oy ile birinci parti çıkacaktır.

Yani CHP oyu hiç değişmediği halde bu kez “kazanan” olacaktır.

İşte bu durumla dalgamı geçmek için AKP'nin İzmir'de, Diyarbakır'da, Hakkari'de, Muğla'da, Tekirdağ'da, Edirne'de hiç seçim kazanamamış olmasını dile getirerek “Ne yani?” dedim ve “Örneğin İzmir'de AKP yine kazanamazsa Erdoğan'a istifa et diyebilecek misiniz” diye takıldım.

Ardından anormal bir trol saldırısı geldi.

Zekadan, incelikten, gerçeklikten yoksun bir saldırı.

Çapsız cümlelere güleyim mi, yoksa bu seviyeye ağlayayım mı bilemedim.

Ancak şunu da fark ettim ki AKP çok hassaslaşmış.

Kendi anketçileri bile oy kaybını saklayamıyorlar.

Esprili de olsa önümüzdeki seçimlerde AKP'nin ciddi hasar alacağını söylemek bile hepsini çileden çıkarıyor.

Kaybetme endişesi hepsinin yüreğini sarmış bu kez.

Yoksa hiçbiri takipçim de olmayan bu trol sürüsünü üzerime niye salsınlar ki?

TWİTTER DÜNYASI

Şu mesajlarda biraz zeka kırıntısı var mı?

İzmir yazıma sözde tepki gösteren ve neredeyse hiçbiri takipçim olmayan (Twitter'da takipçi sayım 956 bin bu arada) trol sürüsünden gelen mesajlardan bir bölümü sizler için seçtim.

Geldiği gibi yayınlıyorum, bir bakın bakalım;

– İzmir Belediyesi Ak Partili mi ki kaybedilsin?

– Valla müthiş tespit. Belediye başkanlığı seçiminden sonra c.başkanından istifa beklemek. Bu yazıyı okuyup imzayı görmeden bile Can Ataklı yazmış derdim.

– Sizinkiler yıllardır her yerde kaybetti, bir istifa gören olmadı, yüzsüzlük yapmayınız, öncü olunuz ve tüm kaybettikleriniz için toplu istifa ediniz.

– Erdoğan ne alaka? ! Asıl CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bu soruyu yöneltmeli..

– Al bir beyinsiz daha, kilicdarogluk 9 kere kaybetti adam Mustafa Kemal gibi koltuğunda istifini bozmadan oturuyor, reis @RT_Erdogan ossuruklu izmiri kaybederse istifa edecekmi? Soruya bak.

– Ulan ahmaklar reis çekilse devleti yönetecek kadronuz bile Yok,rezil herifler.

– Bunu Kılıçdaroğlu’na sorsanız anlarım da Başkan Erdoğan için söylemeniz gerçekten zekânızda şüphe uyandırıyor.

– Can Ataklı İzmir belediye başkanlığı ile cumhurbaşkanının ne alakası var. 6 seçim kaybeden kılıçlaroğluna sordunmu istifa edecekmisin diye. Sen gazeteciliği bırakıyormusun gazeteciliği yapamıyorum diye

– Dokuz seçim kaybedene sormayın aman

– Yaw bunlar kafayi yemis ahahaha

– Erdoğan neden istifa etsin? Seçim mi kaybetti, KeMAL gibi? 2002’den bu yana girdiği her seçimde, en yakın takipçisine %20 fark attı. KeMAL 2011’den buyana 9 seçim kaybetti.

– Bu can ataklı tam bir geri zekalı şizofren. Hem de baş şizofren.

– O Soruların Kılıçdaroğluna sorulması onun demoktrtik birisi olduğundan değil daha önce 9 tane seçim kaybetmiş olmasından. Bu tespiti yapmak için gazeteci olmanız size lüks kaçmış

– Atinayida alamayız bence bahse konu atina olmalı

– Harbiden mal lan bu

– Böyle insanlar gazeteci oluyor gerçekten fırsatlar ülkesi benim ülkem. .zeka sıfır mantık eksi ama adam gazeteci vay Bee.

– Vay be ne soru ama .izmirin üç dönem belediye başkanı Erdoğanmış bizi uyutmuşlar iyiki böyle aydınlarınız varda bilgi sahibi oluyoruz .

– Bu chp lilerin zekası tiyatrolara konu bence hepsi ayrı komedi.

– Bu da gazeteci ya

– Şampiyonlar ligi şampiyonu olmuş takımın başkanından, ülke ligi’nde taşradan bir takıma 2-1 yenildi diye istifasını isteyen taraftar tiplemesi gibi

– Bu zeka bir chp lide olur ancak Cancık gaza getirme milleti bir sahiliz var onuda kaptırcaksınız

– İnsan bu kadar da mı aptal olur? Milletin %52 oy vererek seçtiği bir DEVLET BAŞKANININ dünyada bir belediye kaybedildi diye istifası görülmüş müdür? Elhamdülillah bu devlet cahillerin yönetiminde değil.

– Nasil bir eziklik bu..!

– Bu salakta IQ zirve! yapmış olmalı.

– Girdiği bütün seçimleri kazanan kişiye istifa edecekmisiniz diye soran zeka müthiş yaaa bir de bunu soran yıllardır hiçbir seçimi kazanamayip istifa etmeyen KILIÇDAROĞLU destekçisi olunca vay vay vay bu SOLCULAR çok zeki beee

– Loser ların en baştaki isimlerinden Can Ataklı yine zeka seviyesinin çöplüklerde gezindiğini gösteren sorusunu sormuş :)

– Ahahahahahahah ya muhalefet on numara on numara

– Akıldan bir gram nasip almamışlar

– Solcu lar Bu memlekette travmadir. Normal olanini bulamssin. ATA demirer in stand up show u bunlarin yaninda amotör kalir.Leman ve firt in Bu memlekette basarili olmasinin sebebi Chp dir.Her gun yuzlerce malzeme var.

– Bu twit dogrumu diye geldim baktım. Hakikaten doğruymuş

– Bu ileri zekalı arkadaşı chp ye genel başkan yapmak lazım AK Partinin başkaca kaynak aramasına gerek kalmaz

– Bu can Ataklı beyin özürlü şisofren sanırım bu kadar mı aptalca bir sorumu olur

– Bunu hangi ruh haliyle yazmis acaba?

– Her seçimde ezip geçen adama istifa edecenmi demek zuhahahahaha Şener Şen den daha komiksin puhahahaha bu soruyu Kemal amcana sorman gerekir koltuğu japonla yapıştırmış bırakmıyor,hiç utanmıyorsunuz değilmi?

– yeminlen siz hastasınız

– Vallahi Muharrem size bosuna ş.n dememiş ahaha

– can beye sen gerizekali misin diye de kimse sormuyor…

ÇOK GÜLDÜM

İki pazar fıkrası

Bu hafta Yıldırım Tuna'dan iki fıkra sunuyorum;

SİRKTEKİ ASLAN

– Bizim sirkteki Aslan üçtür ipte yürüyen cambazlarımızı yiyip duruyor..

– Aa? Hadi ya? Neden?

– Manyak televizyonda mı gördü anlayamadık, verdiğimiz yemekleri beğenmiyor, “dengeli beslenmem lazım” diye kafayı bizim cambazlara takmış…

BARDAKİ MAYMUN

Adam bara girmiş, içkisini yudumlarken barmenin arkasından aniden peydahlanan bir maymun adama eliyle çok çirkin bir işaret yapmış ve raftaki şişelerin arasında kaybolmuş. Bardağı elinde donakalan adam “Aa?” demiş, “Nedir bu?”

Barmene dönüp “Çirkin el işareti yapıp kaçan maymunu görmediniz mi?” diye sormuş sinirlenerek.

“Efendim inanın görmedim” diye cevap vermiş telaşlanan barmen, “Ben bu barda yeniyim, siz en iyisi bunu piyanist arkadaşa sorun, o epeydir burada çalışıyor.”

Adam sinir içinde piyaniste gitmiş ve “Siz burada eliyle çirkin işaret yapıp kaçan maymunu biliyor musunuz?” diye sormuş.

“Valla ilk defa sizden duyuyorum” diye cevap vermiş çaldığı müziği durduran piyanist, “Ama eğer mırıldanabilirseniz belki çıkartabilirim!”