Yaratıcı Güneş disiplinli Satürn

Astrolojide iki gösterge babayla sembolize edilir; bunlardan biri Güneş diğeri de Satürn'dür. Güneş, yaratıcılığı, otorite kurmayı; Satürn ise kural koymayı, disiplinli olmayı temsil eder. Doğum haritalarında bu ikilinin yerleşimi, kişinin babasıyla bağının kalitesini ortaya koyar. Hadi biraz da Güneş'e göre nasıl baba olduğunuzdan bahsedelim.

Koç

Yaşam dolu, heyecanlı, eğlenceyi arayan, sıkıcı olmayan ve çocuklarıyla eğlenmesini bilen bir babadır. Sabırsızdır ve söylediklerinin hemen uygulanmasını ister. Gezip tozmayı sever.

Boğa

Kontrollüdür ve emniyet için fazla özen gösterir. Sabırlı ve sevgi dolu bir babadır ama öfkesine yenildiği zamanlara dikkat etmek gerekir. Çocukları için rahat bir gelecek hazırlar.

İkizler

Çocuğunu yanından ayırmaz. Olaylar üzerinde fazla durmaz; bir şeye sinirlendiyse saatlerce o konuda konuşur ama öfkesi can yakmaz. Eğlenceli bir arkadaş ve sırdaş olmayı bilen babadır.

Yengeç

Çocuğunu duygusal açıdan beslemek ister. Aşırı korumacı olmaları çocuklarda özgüven sorunu yaratabilir. Sürekli onu ne kadar çok sevdiğinizi duymak, bilmek ve hissetmek ister.

Aslan

Sıcak, hoşgörülü, mükemmel babalardır. Çocuğu yola getirmek için ısrarlı davranıp istediği saygıyı elde eder. Çocuğunu şımartmaya meyillidir. Çocuğunu kendisini göstermeye zorlar.

Başak

Çocuğunun her yaptığını inceler, kontrol eder. Zeki ve kültürlü bir baba olarak, çocuklarının dersleriyle yakından ilgilenir. Sağlıkla ilgili konulara duyarlıdır. Sizi eleştirmeden duramaz.

Terazi

Güzel, bakımlı, nazik biri olması için çocuklarına tavsiyeler verir. Teraziler, çocuklarıyla sosyal bir ilişki kurar. Çocuğunun düşüncelerine önem verir ve onu birey olarak yetiştirir.

Akrep

Dediğim dedik ve otoriter babalardır. Bu durum bazen çocuğuyla arasında krizler yaşamasına neden olabilir. Sevgisi çok güçlüdür. Çocuklarına kendi ayakları üzerinde durmayı öğretir.

Yay

Çocuğunun zihinsel gelişimi destekler. Neşeli, gezgin ve çocuklarıyla arkadaştır. Çocuklarının hatalarını eleştirirken bile bunu eğlenceli hale getirir.

Oğlak

Çocuklarından saygı ve itaat bekleyecek, karşılığında fedakar ve dürüst olacaktır. Çocuklarını şımartmazlar ve gerektiğinde cezalandırmayı bilirler.

Kova

Çocuklarıyla arkadaş gibi iletişim kurar; ilişkilerinde mesafelidir. Koşulsuz dürüstlük bekler. Çocuklarının yeteneklerini ortaya koyabilmesi için çaba harcar.

Balık

Paylaşmayı bilen yapısı sayesinde çocuklarıyla arkadaş olur. Çocuklarının hayal gücünün gelişmesine yardım eder. Bunaltıcı bir ebeveyn değildir…

ARMAĞAN REHBERİ

Sizler için, bu sene Babalar Günü'nde satın alabileceğiniz hediyeleri burçlara göre kategorize ettik. Babalar Gününüz şimdiden kutlu olsun!

Şık sporseverlere

Sportif faaliyetlerden hoşlanan Koç burçlarına yürüyüşlerde kullanabileceği bir eşofman altı ya da ayakkabı alabilirsiniz.

Hobi tutkunu

Hobileri hakkında detay biliyorsanız, Boğa burcu babanıza hobisine yönelik bir armağan alabilirsiniz.

Gündemi kaçırmasın

Her türlü yazılı yayın hoşlarına gider. Yeter ki gündemden geri kalmasınlar.

Geçmişe yolculuk

Nostalji seven Yengeç burcu babanıza, geçmişin olumlu yönlerini hatırlatabilecek bir resim albümü hediye edebilirsiniz.

Ruhunu rahatlatın

Keyifli bir manzara resmi ortaya koyan puzzle hediyesi, Başak burçlarını mutlu eder. El işi uğraşlar onları rahatlatır.

Olta takımı

Şık bir olta takımı ya da zekice kurgulanmış bir dedektiflik romanı Akrep burçlarına uygun birer armağan olabilir.

Klas seçimler

Mesleğiyle alakalı bir hediye seçmeniz kendisini mutlaka mutlu edecektir. Ona şık bir dolma kalem ya da saat de alabilirsiniz.

Lüks zevklerin burcu

Kalıcı ve şık bir parfüm satın alarak lüks zevkleri olan Aslan babaları mutlu edebilirsiniz.

Müzik ve giyim

Şık bir kravat, ünlü bir bestecinin toplama albümü hatta bir güneş gözlüğü Terazi burcu babanızı mutlu etmeye yeter.

Keşfetmeyi sevenler için

Hayatın tüm renklerinden hoşlanan ve keşfetmeyi seven Yay burcu babanıza tarihi açık bir uçak bileti alın, bırakın gideceği yere o karar versin.

Teknolojisiz olmaz diyenlere

Teknolojiye meraklı olan Kova burcu babanızı cep telefonu veya tablet bilgisayar alarak mutlu edebilirsiniz.

Denizsiz olmaz

Ahşap gemi veya tekne maketlerine yönelebilirsiniz. Deniz temalı yağlı boya bir tablodan da oldukça keyif alır.