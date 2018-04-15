103 sanığın 5 yıldır yargılandığı “28 Şubat Post Modern Darbe” davasında, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay Başkanı Çevik Bir ve Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık için “Darbeye teşebbüs”ten müebbet hapis cezası verildi.

Ceza alan 21 kişi, yaş ve sağlık durumları gerekçe gösterilerek tutuklanmadı. Yargıtay kararları onaylar da cezalar kesinleşirse generallerin rütbeleri sökülecek ve hapse atılacaklar!

Davanın Yargıtay safhası olduğu için sonuç henüz kesin değil ama verilen ağır cezalar şok yarattı.

Kararın hukuki olduğuna inanmayan birçok kişi “Bu, buram buram siyaset kokuyor” dedi.

Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı Avukat A. Erdem Akyüz'ün dün bana yolladığı mesaj 28 Şubat Davası'nın özeti gibi… Her şeyi net olarak anlatıyor. Okuyalım:

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“28 Şubat Davası” olarak adlandırılan davada üst dereceli 21 komutan hakkında “Ömür boyu hapis” cezası verildi.

Suç sayılan kararların alındığı yer, gizli-saklı bir yer değil. Anayasal bir kurum olan MGK… Yani Milli Güvenlik Kurulu… Toplantıya o günün Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve üst derece görevliler de katılıyor.

Toplantı bundan 21 sene önce 28 Şubat 1997'de yapılıyor. Yapıldıktan 14 sene sonra dava açılıyor.

Toplantıda alınan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak için değil, demokratik rejimi yıkmak için harekete geçen gerici ve bölücü faaliyetlerin önlenmesi amacını taşıyor.

O zaman alınan kararlar uygulansa idi, belki bugün FETÖ olayları olmayacaktı.

Davayı soruşturan ve ilk iddianamesini yazan, davayı açan Savcı, daha sonra FETÖ'nün örgütünün gizli üyesi olduğu meydana çıktığı için görevden alınarak tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

Var mı başka sorusu olan?

Bodrum Belediyesi'nin hızlı cevabı şaşırttı!

Kemal Ulusu “Bodrum Gündoğan'da 30 yıldır yaşayan İstanbullu bir Gündoğan sevdalısıyım” diyerek Bodrum Belediyesi'ne bir e-mail gönderdi.

Gündoğan'ın sahil yolunda birbirleriyle yarışırcasına gidip, hem tehlike yaratan, hem toz kaldırıp havayı kirleten, hem de yarattıkları gürültü ile doğanın güzelliklerini bozan motosikletleri, otomobil ve kamyonları Bodrum Belediyesi'ne şikâyet etmiş “Böyle başıbozuk bir tablo Bodrum'a hiç yakışmıyor” demişti.

Kemal Ulusu daha sonra bana yolladığı mesajda şöyle diyor:

“Aa… Bir de ne göreyim? 10 dakika sonra cevap geldi, şaşırdım kaldım vallahi… ‘Konu ile ilgili iletiniz 40951 numara ile kayda alınıp hemen birimlerimize yöneltildi' dediler. Bu ne hız? Sevindim. Takdir etmemek mümkün değil. Cevapları gibi soruna hızla çözüm getirirler inşallah. Hayırlısı bakalım. Umutla bekliyorum.”

Dr. Alâaddin Yavaşça

Bir süre önce bir yazı münasebetiyle “Boğaziçi şen gönüller yatağı, her bucağı âşıkların otağı” adlı şarkıdan alıntı yapmıştım.

Çağlar Musiki Yayınları'ndan Zeki Yılmaz “5 Nisan günü köşenizde ünlü şarkıyı okurlarınıza hatırlatarak yazınıza konu olan Galatasaray Adası'nı anlatmıştınız. Nedense bu şiirin ve bestekârının kim olduğunu belirtmemişsiniz” diye sitem ederek beni eleştiriyor ve:

“Bakıyorsunuz güzel nağmeler, şarkılar dillerde… Ama onları yaratanların adları sanları yok. Böyle bir şey olur mu?” diyor.

Prof. Dr. Alâaddin Yavaşça'nın şarkısıydı bu… Konumuz başka olduğundan besteciden bahsetmemiştim. Ünlü müzik adamı, 50 yıl kadar önce Boğaziçi'nin o günlerdeki güzelliğine hayranlığını anlatmak için notalara dökmüştü. Dr. Alâaddin Yavaşça sevdiğim ve takdir ettiğim bir müzik üstadıdır. Besteleri hâlâ zevkle dinlenir.

92 yaşındaki Alâaddin Yavaşça, Bodrum'un Turgutreis beldesindeki evinde eşi Ayten Hanım'la birlikte emeklilik günlerini geçiriyor.

TEBESSÜM

Temel işi neden bıraktı?

Ülkede egemen olan işsizlik çok kişiyi olduğu gibi Temel'i de zor durumda bırakmış. Can havliyle iş arayan Temel sonunda Mezarlıklar Müdürlüğü'nde asgari ücretle bir iş bulunca çok sevinmiş…

Mezarlıkta işe başlayan Temel üç gün sonra “Ben burada çalışmam” diyerek aniden işi bırakmış.

Arkadaşları merakla sormuşlar:

“Yahu Temel, neden bıraktın o güzelim işi?”

Temel suratını asarak:

“Bırakın yahu” demiş “Orada herkes yatıyor, hep ben çalışıyorum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Gerçek dostluk sağlık gibidir. Kaybedilmeden değeri pek fark edilmez!