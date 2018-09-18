Katar'dan Türkiye'ye getirilen ve halen boyanmakta olan uçak olayı nedir?

Gerçeğin ne olduğu milletten saklanıyor!

Süper lüks uçak satın mı alındı, yoksa hediye mi edildi?

Kimi öyle diyor, kimi böyle!

Halkımıza “Yapılan iş doğru mudur?” diye sorsak, yandaşlar dışında kimse olayı tasvip etmezdi herhalde!

Kılıçdaroğlu “Ekonomisi krizde olan, halkı borç içinde kıvranan bir ülkenin 400 milyon dolar değerinde bir uçak satın alması ayıptır! Yok eğer uçak satın alınmayıp da Katar Şeyhi tarafından hediye edildiyse, bu bir devlet için daha büyük ayıptır” diyor. Haksız mı?

Yandaş yayın organları ise “Katar Emiri'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve Türkiye'ye olan büyük hayranlığı nedeniyle hediye ettiği uçak, üzerindeki yabancı amblem ve yazılar değiştirildikten sonra, yakın bir zamanda hizmete girecektir” diye tam gaz yalakalığa devam ediyor.

Katar Emiri, 400 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 600 milyon Türk Lirası) değerindeki bu uçağı herhalde babasının hayrına hediye etmedi! Eğer para almamışsa karşılığında ne aldı acaba? Bilmece gibi bir olay!