Paramız o hale geldi!

“Acı acıyı, su sancıyı bastırır” derler ya… Savaş tamtamları bize yediğimiz döviz kazığını unutturur gibi oldu. Tabii sadece bir-iki gün!

Ülkede bütün fiyatlar zıplarken bunu unutmak ne mümkün!

Vatandaş döviz bürosuna gitti, 1000 liralık İngiliz Sterlini almak istedi.

Gişe görevlisi ona 172 sterlin verdi. Londra'da ucuz otellerin bir gecelik fiyatı 125 sterlinden başlıyor. Bu durumda bir kişi, yiyeceğe de 47 sterlin harcasa Londra'da sadece bir gün kalabilir. (Yol masrafı hariç)

Bu durum Londra'nın anormal pahalılığından değil, bizim paramızın anormal değer kaybından kaynaklanıyor. Hiçbir ülkenin parası böylesine çökmemiştir!

Bir arkadaşım, Londra'nın birçok yerinde “Simit Sarayı” açıldığını ve buralarda Türk simidi satıldığını anlattı.

Bir simit 1.85 sterlin. Bu rakam Londralı için normal bir ücret. Fakat Türk Lirası ile hesapladığınızda simidin fiyatı 10 lira! Londra'da 10 liraya ancak kuru bir simit yiyebiliyorsunuz.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan “Kurda biraz yükselme oldu” diyor. Birazmış! Paramız erimiş, bitmiş, o hale gelmiş, sen hâlâ ne diyorsun?