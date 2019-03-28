ABD ile yeni kriz kapıda: Türkiye’nin yerine yenisi gelebilir

ABD’li yetkililer ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi yerini çok daha büyük bir krize yol açabileceğini açıkladı. Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan ABD’li yetkililer Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma planları yapmasından dolayı Türkiye’nin “F-35 projesinden” gözden çıkarılabileceğini söyledi.

Trilyon dolarlık F-35 jet projesine kilit malzeme ve ekipmanlar sunarak katkıda bulunan fakat buna karşılık Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’lerle ilgili açıklamada bulunan yetkililer bu sürecin dondurulabileceğini açıkladı. Trilyon dolarlık projeden Türkiye’nin çıkarılabileceğini söyleyen yetkililer, “F-35 savaş jeti programından Türkiye’yi çıkarmak Ankara’nın üretim sürecindeki kilit rolü dolayısıyla zorlayıcı olur ama imkansız olmaz” ifadesini kullandı.

ABD’nin Türkiye’ye F-35 teslimatını dondurmayı düşündüğünü söyleyen yetkililer Türkiye’nin S-400 satın almasının F-35’in güvenilirliğini sarsabileceğini söyledi. Reuters’ın haberinde, “ABD ve diğer NATO müttefikleri Rusların S-400 füze sisteminin F-35’leri fark etme ve takip etme reflekslerinin gelişeceğini ve Rusya’nın daha güçlü bir konuma geçeceğinden endişeli” ifadesi kullanıldı. ABD’nin Türkiye’ye Patriot sistemini Mart ayının sonuna kadar daha ucuz bir fiyata teklif ettiğinin belirtildiği haberde Türkiye’nin F-35 üretim sürecinden çıkarılabileceğinin gündeme geldiği belirtildi.

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“ÜRETİM 3 AY AKSAR”

Reuters muhabirleri Mike Stone ve Hümeyra Pamuk imzalı haberde konuşan iki yetkili, “F-35 üretiminde Türkiye’nin yaptığı yaklaşık 800 parça var ve bunlardan çok azı özel kaynak. Bu parçaları Türkiye yerine daha önce ihaleye giren diğer üstleniciler yapabilir. Türkiye kaybedilmesine izin verilecek kadar büyük değil” ifadesini kullandı.

Konuyla doğrudan bağlantısı olan yetkili, “Bu ürünleri değiştirmek ya da alternatif parçaları bulmak üretim sürecini 3 ay kadar yavaşlatacaktır” ifadesini kullandı. Üretimi yapan Lockheed konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, “F-35 üretiminde Türkiye’nin yaptığı bazı maddeler kolayca değiştirilebilir. Örneğin Ankara’nın yaptığı uçağın gövdesi California’da Northrop Grumman Corp. tarafından şimdiden yapılıyor” ifadesini kullandı.