Son dakika… ABD, Türkiye hakkında yaptırım öngören tasarıyı kabul etti!

ABD’deki Türkiye karşıtlığının neden olduğu yasa tasarılarına bir yenisi daha eklendi. Kongre’de yapılan oylamada 2020 yılı için ABD savunma bütçesini içeren yasa tasarısı kabul edildi.

TÜRKİYE VE RUSYA’YA ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR GELECEK

Yasa tasarısında Türkiye ve Rusya ile ilgili önemli maddeler bulunuyordu. Kabul edilen yasa tasarısına göre, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesi engellenecek, S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları uygulanacak, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosu kaldırılacak ve TürkAkımı ile ‘KuzeyAkımı 2’ projeleriyle ilgili kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacak.

Kogre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nden geçen ve şimdi de Senato tarafından kabul edilen yasa tasarısı Başkan Trump’ın önüne gelecek.

Trump daha önce savunma bütçesiyle ilgili yasayı imzalamak için hazır olduğunu belirtmişti.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır” denildi.

AYRINTILAR GELECEK…