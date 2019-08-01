Son dakika: S-400 krizinin gölgesinde kritik teslimat

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter’dan yayınladığı mesaja göre; İzmir Limanı’nda gerçekleştirilen sevkıyatın ardından Türkiye, toplam 11 tane dünyanın en gelişmiş ağır kargo helikopteri olarak gösterilen CH-47F Chinook’a sahip olmuş oldu.

Büyükelçilik açıklamasında, teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

MEKANİZE ARAÇ TAŞIYABİLİYOR

Chinook helikopterleriyle Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerinde ve her türlü hava şartında, mekanize araçların nakli ve top gibi silah sistemlerinin taşınması mümkün. Bu helikopterler gerektiği takdirde mobil ileri mühimmat veya yakıt ikmal noktası olarak da hizmet verebiliyor.

Kaza kırıma uğrayan bir uçağı ya da orta sınıf bir helikopteri de kurtarabilecek güçte olan Chinook helikopteri, 55 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor.

DAVUTOĞLU DÖNEMİNDE EK YAPILDI

Daha önce altı adet alınması kararlaştırılan Chinook helipterlerine, 2015 yılında Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde beş adet daha ilave yapılması kararlaştırılmıştı.

Yeni sipariş taleplerinin dördü Genelkurmay Başkanlığı'ndan, biri ise Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) gelmişti.

O dönemde medyada çıkan haberlerde, MSB’nin helikopteri VIP amaçlı talep ettiği ve helikopterin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tahsis edilmesinin beklendiği belirtilmişti.