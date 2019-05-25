Afganistan’da sel felaketi

Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakan Yardımcısı Muhammed Eslem Siyasi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Herat, Gur ve Gazne

vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ölenlerin arasında çocuk ve kadınların bulunduğunu ifade eden Siyasi, 221 evin tahrip olduğunu belirtti.

Bazı yolların, tarla ve su kanallarının da zarar gördüğünü vurgulayan Siyasi, sel nedeniyle evlerinden olan yüzlerce ailenin acil yardıma

ihtiyaç duyduğunu kaydetti.