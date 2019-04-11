Bakan Akar’dan Fransa’ya tepki!

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Akar’ın Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

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Görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Görüşmede ayrıca, Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığın da Fransız Bakan’a iletildiği bildirildi.

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Fransa’ya bir tepki de Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Karar, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ’24 Nisan’ı anma’ günü ilan edilmesine tepki gösterildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatlarının 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit ettiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜRK TOPLUMUNU DERİNDEN İNCİTMİŞTİR’

“Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır. Cumhurbaşkanı Macron’un bu kararı, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir. Fransa'nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. Türkiye, 104 yıllık söz konusu tarihi olayın ortak tarih komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir. Tüm bu hususları bildiği halde, seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır” denildi.

‘GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR’

Açıklamada, Fransa’nın, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun bir kısmını işgal ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: “Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslümanın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır. Macron’un oy elde etmek uğruna, diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa'daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır. Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir.”

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.