Bolton’ın Türk meslektaşıyla konuşmasını Reuters aktardı

Bolton ile birlikte seyahat eden üst düzey bir ABD yetkilisine dayandırılan Reuters haberinde, Bolton’ın Türk meslektaşına Suriye’de Washington’un dostu konumunda bulunan Kürt unsurlarına Türk güçlerinin kötü muamele etmesine karşı olacağız dediği iddia edildi.
Üst düzey ABD’li yetkili ayrıca, “Bolton, Erdoğan’ın New York Times gazetesinde yayımlanan ABD’nin Suriye’den çekilmesine dair makalesinin yanlış ve saldırgan olduğunu Türk yetkililere belirtti” ifadesini kullandı.
Bolton’ın, Erdoğan ile görüşememesi konusunda bir endişesinin olmadığını söyleyen üst düzey kaynak, zaten ikili arasında resmi bir randevunun mevcut olmadığını açıkladı. Bolton, ABD askerlerinin şu an için Suriye’deki Tanf üssünden de çekilmediklerini duyurdu.
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