Burası Türkiye değil! Mevzu ise trafik hiç değil

Olay, Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan Broadway Caddesi’nde yaşandı.

Yerel medyaya konuşan 69 yaşındaki Mike Alter, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriye katıldığını ve diğerleriyle birlikte cadde üzerinde slogan attıkları sırada Dallas Frazier tarafından saldırıya uğradığını dile getirdi.

Hayatı boyunca ilk kez bir protesto gösterisine katılan Alter, Frazier’in kırmızı bir kamyonetle yaklaştığını ve daha sonra kamyonetten inip, kendisine saldırdığını ifade etti.

O anlar, başka bir Trump karşıtı protestocu olan Scott Fantozzi tarafından kayda alındı.

Yetkililer gözaltına alınan Frazier’e 10 bin dolar ceza verildiğini ve kamyonet sürücünün de gözaltına alındığını açıkladı. DHA