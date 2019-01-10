Çavuşoğlu’ndan ABD’ye rest: Operasyon çekilmeye bağlı değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunun ABD'nin çekilmesine bağlı olmadığını söyledi. Çavuşoğlu ABD çekilmese de Türkiye'nin operasyon yapabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay ABD askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından henüz çekilme takvimi netleşmezken ABD’nin Suriyeli Kürtlerin güvenliğini garantilemek istemesi ile ikili ilişkiler tekrar gerildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı TV programında Türkiye’nin Suriye’ye olası bir askeri operasyonuyla ilgili olarak “Bizim YPG/PKK’ya yönelik operasyonumuz ABD’nin çekilmesine bağlı değil” dedi ve ekledi “ABD çekilmese de Türkiye ulusal güvenliği için harekat yapar.”

Çavuşoğlu ayrıca ABD'nin YPG’ye verdiği silahların tamamını toplamasının ise gerçekçi olmadığını belirtti.

“Patriot alabiliriz”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca Ankara ile Moskova arasında yapılan S-400 füze savunma sistemi anlaşmasıyla ilgili olarak da ileride Türkiye’nin ABD’den Patriot füze savunma sistemi de alabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “ABD Patriot konusunda ilk teklifini sundu. Rusya’yla yaptığımız bir anlaşmayı savunmak çabasında değiliz. Bizim şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İleride Patriot da alabiliriz” dedi ve ekledi: “Zaten bitmiş bir anlaşma var, verdiğimiz sözü hiçbir zaman unutmayız. S-400 anlaşması da zaten olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Patriot için ABD’yle anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa, olmaz.”

Pentagon geçen ay ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin NATO müttefiki Türkiye’ye satılmasına onay vermişti. Ankara, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olduğu gerekçesiyle, IŞİD’e karşı mücadelede Washington’a destek olan YPG’yi terör örgütü olarak görüyor ve sınırında bu grubun konuşlanmasına karşı çıkıyor.

Salı günü Ankara’yı ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile Suriye’den çekilme konusunu görüşmüştü. ABD yönetimi, Ankara ile bölgedeki Kürtlerin güvenliğini garanti altına alacak bir anlaşma yapma çabasında. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Suriyeli Kürtlerin korunması konusunda güvence verdiğini söyledi.