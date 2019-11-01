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DTÖ ara buluculuk makamından karar! Onay çıktı…

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ara buluculuk makamı, Washington yönetiminin Çin ürünlerine anti-damping vergilerini kaldırmaması dolayısıyla, Pekin'in ABD ürünlerine 3.6 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını onayladı.

23:48 -
Haberler Dünya
DTÖ ara buluculuk makamından karar! Onay çıktı…

DTÖ ara buluculuk makamı, Çin ve ABD arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden mobilya, güneş paneli ve çelik gibi ürünlere karşı anti-damping vergileri anlaşmazlığına ilişkin kararını açıkladı.

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ONAY VERİLDİ

Kararda, Çin’in, Washington yönetiminin bu ülkeden ithal ettiği ürünlere anti-damping vergileri uygulamasını devam ettirmesinden ötürü, ABD ürünlerine 3,6 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verildiği kaydedildi.

Çin, söz konusu vergiler için 2013'de DTÖ'ye başvurarak, 7 milyar dolarlık ABD ürününe ilave vergi istemişti. Fakat ABD, buna itiraz etmişti.

GÖZLER 22 KASIM’DA!

Çin'in söz konusu ilave gümrük vergileri uygulaması için DTÖ ara buluculuk makamının, 22 Kasımdaki toplantısını beklemesi gerekiyor. Makamın, uygulamaya resmi olarak söz konusu toplantıda izin vermesi bekleniyor.  AA

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Son güncelleme: 00:19 02.11.2019
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