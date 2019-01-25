Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Endonezya’da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası’ndaki Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

Sozcu.com.tr
13:39 -
Haberler Dünya
Endonezya’da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki 13 bölgede hafta başında başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 26 olan ölü sayısının 59’a yükseldiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Bölgede 25 kişinin de halen kayıp olduğunu aktaran Nugroho, bölgede yaşanan afetten 5 bine yakın evin zarar gördüğünü kaydetti. Eyalet genelinde şiddetli yağışların Jeneponto, Maros, Gowa, Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar ve Sinjai bölgelerini olumsuz etkilediğini belirten Nugroho, 3 bin 481 afetzedenin de güvenli bölgeye tahliye edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Bölge genelinde kayıpları arama ve afetzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 13:51 25.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more