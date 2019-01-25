Endonezya’da sel felaketinde ölü sayısı artıyor

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki 13 bölgede hafta başında başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 26 olan ölü sayısının 59’a yükseldiğini bildirdi.

Bölgede 25 kişinin de halen kayıp olduğunu aktaran Nugroho, bölgede yaşanan afetten 5 bine yakın evin zarar gördüğünü kaydetti. Eyalet genelinde şiddetli yağışların Jeneponto, Maros, Gowa, Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap, Bantaeng, Takalar, Selayar ve Sinjai bölgelerini olumsuz etkilediğini belirten Nugroho, 3 bin 481 afetzedenin de güvenli bölgeye tahliye edildiğini söyledi.

Bölge genelinde kayıpları arama ve afetzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla sel ve heyelanlar meydana geliyor.