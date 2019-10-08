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Erdoğan ile konsere giden Graham’dan Türkiye’ye tehdit mesajı!

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon öncesinde önceki gün Trump'ın kullandığı ifadelere benzer tehditler savurdu. Graham, Türkiye'nin operasyona başlaması halinde Amerikan Kongresi'nin yaptırım uygulayacağını belirtti.

Sozcu.com.tr
20:42 -
Haberler Dünya
Erdoğan ile konsere giden Graham’dan Türkiye’ye tehdit mesajı!

Türkiye’nin güney sınırlarını güvenli hale getirmek için planladığı Barış Pınarı Harekatı, ABD’de büyük yankılar uyandırmaya devam ediyor.

Önceki gün Başkan Trump’ın Türk ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından şimdi de Cumhuriyetçi Senatör Graham Twitter’dan Türkiye’yi tehdit etti.

Graham, “Eğer Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse Kongre’den cehennem gibi, kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar gelecek” ifadelerini kullandı.

Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile birlikte konsere katılmıştı. DHA

SAY KONSERİNE GELMİŞTİ

Senatör Graham daha önce Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Fazıl Say konserine katılmış ve olumlu izlenim oluşturmuştu.

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“TÜRKİYE İÇİN CEHENNEM OLUR”

Graham, 2019’un Ocak ayında Türkiye ile ABD arasında yapılan Menbiç müzakereleri sırasında ise Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme amacını paylaştığını ancak bunun akıllıca yapılması gerektiğini söyemiş ve Menbiç'te de en yakın zamanda Türkiye'yle birlikte hareket ederek güven oluşturması gerektiğini savunmuştu.

Graham, eğer bunlar yapılmazsa ABD'nin çekilmesiyle Türkiye için geride “cehennem” anlamına gelebilecek bir ortam bırakacağını ifade etti.

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Son güncelleme: 20:54 08.10.2019
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