Her 4 ABD’liden 1’i sosyalizme inanıyor

KAMUOYU araştırma şirketi Gallup, ABD'lilerin sosyalizme olan bakış açısını araştırdı. Soğuk savaş döneminde solcu akımlara karşı savaş açan ABD'de sosyalizme bakış açısının değiştiği görüldü. Buna göre sosyalizmin iyi bir fikir olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 43 olarak belirlendi. Bu oran 1942'de yüzde 25 seviyesindeydi. Sosyalizmin kötü olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 51 olarak ölçüldü. 1942'de bu oran yüzde 40'tı. Fikir beyan etmeyenlerin oranı ise yüzde 6 olarak gerçekleşti.