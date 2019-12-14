Hollanda’da havalimanı işgal edildi! Çok sayıda gözaltı var

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nın bir bölümü, iklim protestocuları tarafından işgal edildi.
Greenpeace ve “Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)” adlı grubun organizasyonunda çok sayıda kişi, havalimanının alışveriş merkezindeki bir bölümde işgal eylemi yaptı.
26 EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI
İşgalin son bulması için eylemcileri uyaran polis, yerlere yatıp birbirlerine kenetlenen ve direnen 26 eylemciyi gözaltına aldı.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Acil durum ilan eden polis, diğer eylemcileri de otobüslere bindirerek, işgale son verdi.
EYLEMCİLER HÜKÜMETE SESLENDİ
Eylemlerine sabah saatlerinde başlayan göstericiler, hükümete, Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndaki uçuşların azaltılması, kısa mesafedeki uçuşlara alternatif olarak tren seferlerinin getirilmesi ve uçak biletlerinin pahalanması çağrısında bulundu.
Eylem nedeniyle yolcuların havalimanına giriş ve çıkışlarında gün boyu aksamalar yaşandı.
Bir grup eylemci de belediye tarafından verilen izinle havalimanı önünde protesto gösterisi yaptı. AA