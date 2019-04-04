İdlib’de pazar yerine saldırı: 10 ölü

Suriye ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ sınırları içerisindeki İdlib’in Kefrenbil, Marratinnuman, Serakib ilçeleri ile Han es Sübül köyüne ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesine saldırı düzenledi. Marratinnuman’daki saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kefrenbil ilçesindeki bir pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın mart ayındaki saldırılarında toplam 135 sivil hayatını kaybetti.

Suriye, Türkiye ve Rusya arasında İdlib’deki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.