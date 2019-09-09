İsrail liderinden bomba gaf! Herkes dalga geçiyor

Netanyahu, dün haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında perşembe günü Londra’ya yaptığı ziyaret hakkında bilgi verirken “Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Yeltsin ve ABD Savunma Bakanı’yla yararlı görüşmeler yaptım” dedi.

Yanındakilerin uyarısıyla hatasını düzelten Netanyahu, “Dinleyip dinlemediğinizi görmek için böyle dedim” diyerek espri yaptı.

İsrail Hükümeti’nin resmi internet sitesinde görüntüler montajlanarak yayımlandı ve Netanyahu’nun gafına yer verilmedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Netanyahu’nun gafı için sosyal medyada alaycı yorumlar yapıldı.

İsrail Başbakanı aralıkta da Azerbaycan yerine Afganistan’ı ziyaret ettiğini söylemişti.

İsrail’de 17 Eylül’de genel seçimler yapılacak. Netanyahu nisandaki seçimlerden galip çıkmış ancak ultra-ortodoks ve seküler partilerle yapılan koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Netanyahu seçim kampanyasında kendisini dünya liderleriyle yakın ilişkileri olan deneyimli bir siyasetçi olarak tanıtıyor.