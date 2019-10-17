Trump’a bizden bir mektup: Kral olmuşsun ama, adam…

Trump, ABD kamuoyuna “bir şey yapıyormuş” mesajı vererek üzerindeki baskıdan kurtulmaya çalışıyor ve bu basit oyununu Suriye krizi ve Türkiye üzerine kurmuş durumda…

Dünyayı kendisine sık sık güldüren ABD Başkanı Trump, son olarak iç kamuoyunda, “Bakın ben ne kadar muktedirim” imajı uyandırmak için hiçbir diplomatik teamüle sığmayacak şekilde bir başka ülkenin Cumhurbaşkanı’na yazdığı özel mektubu el altından basına sızdırdı.

Amacı, mangalda kül bırakmayan biri olduğunu göstermekti.

Fakat bu kez davranışı sadece güldürmedi. Aynı zamanda, dünyanın neresinde olursa olsun milyonlarca Türk insanının nefretini topladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektup, sadece Recep Tayyip Erdoğan’a hitap etmiyor, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, geçmişte, şimdi ve gelecekte gözünü kırpmadan ülkesi için can veren, vermeye hazır, bu ülkenin ileri gitmesi için gece gündüz çalışan milyonlara açıkça hakaret ediyordu.

Yeter! Politikasını, uygulamalarını biz tartışır, eleştiririz. Ancak, sen ABD Başkanı bile olsan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik sözlerini seçmek, tartmak zorundasın.

O makama yapılacak en ufak hakaret, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bu ülkenin toprakları üzerinde yaşayan milyonlara yapılmıştır.

Bir atasözümüz var. Sık sık kullanırız: Kral olmuşsun ama, adam…