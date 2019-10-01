Kuzey Kore ile ABD’den nükleer görüşmelere yeniden başlama kararı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’ya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui yaptığı açıklamada, Washington ve Pyongyang yönetiminin, “4 Ekim’de ön görüşme ve 5 Ekim’de çalışma düzeyinde müzakereler” yapılması konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Choe açıklamasında, “Kuzey Kore heyeti, Kuzey Kore-ABD arasındaki teknik düzeydeki müzakerelere katılmaya hazır. Teknik düzeyindeki müzakerelerin, iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesini hızlandırmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Zirveden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018’de Singapur’da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı. İki lider, 26-27 Şubat 2019’da Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, “Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık” demişti.

Vietnam’da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti. Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran’da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan “silahsızlandırılmış bölge”de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.