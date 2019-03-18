O cani, 3 yıl önce İsrail’i ziyaret etmiş

İsrail 13 özel televizyon kanalının yayınladığı habere göre, Yeni Zelanda saldırısını gerçekleştiren Tarrant, Avustralya pasaportuyla 25 Ekim 2016’da Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptı.

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Havalimanından girişte aldığı üç aylık vizeyle İsrail’de 9 gün kaldığı belirtilen Tarrant’ın, buraya Türkiye’den geldiği ifade edildi.

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Bu ziyarette, Avustralyalı teröriste ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği kaydedildi.

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Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. AA