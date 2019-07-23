Osmanlı torunu Boris başbakan olmadan kriz patlak verdi

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış süreci olan Brexit konusunda istediği hamleleri yapamayan ve kamuoyu desteğini yitiren Başbakan Theresa May geçtiğimiz aylarda gözyaşları içinde istifa ettiğini duyurmuştu. May’in ardından Muhafazakar Parti içerisinde yapılacak seçimler sonucunda bugün ülkenin yeni başbakanı belli olacak.

Anketler ve uzmanlar bir dönem Londra’nın belediye başkanı olarak görev yapan ve daha sonra dışişleri bakanı olarak çalışan Boris Johnson’ın İngiltere’nin yeni başbakanı olacağına kesin gözüyle bakıyor. Osmanlı döneminde yaşayan ve linç edilen Ali Kemal’in torunu olarak bilinen Johnson’ın göreve gelecek olması kabinede şimdiden rahatsızlık yarattı.

Bugün koltuğa oturması beklenen Johnson henüz göreve başlamadan iki darbe aldı… Önce İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Johnson’ın başbakan seçilmesi halinde istifa edeceğini açıkladı. Hammond, önceki gün canlı yayında yaptığı açıklamayla Boris Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurdu. Hammond, “Kovulmayacağımdan eminim. Çünkü o aşamaya gelmeden istifa edeceğim. Boris Johnson'ın başbakan seçileceği göz önüne alınacak olursa, onun kabinesinde görev alma koşulunun 31 Ekim'de anlaşmasız bir Brexit'i kabul etmeyi içerdiğini anlıyorum. Bu, benim asla imzalayamayacağım bir şey” dedi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra bugün İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa ettiğini duyurdu. Yerel basın Duncan'ın Johson'nun göreve gelişini protesto ettiğini yazdı. Duncan, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı.