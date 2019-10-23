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Rusya bombardıman uçaklarını Afrika’ya gönderdi!

Rusya tarafından, savunma iş birliği anlaşması kapsamında Tupolev Tu-160 "Blackjack" tipi iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

23:29 -
Haberler Dünya
Rusya bombardıman uçaklarını Afrika’ya gönderdi!

Yerel medyadaki haberlerde, Rusya’ya ait iki bombardıman uçağının, Güney Afrika’nın Tshwane şehrindeki Waterkloof askeri üssüne iniş yaptığı bildirildi.

Güney Afrika Savunma Kuvvetlerince yapılan açıklamada ise “İki ülke arasındaki askeri ilişkiler sadece siyasi mücadele üzerine değil, aynı zamanda ortak çıkar ilişkilerine dayanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Rusya’ya ait iki bombardıman uçağının Soçi’de düzenlenen “Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu” sırasında Güney Afrika’ya gönderilmesi dikkati çekti. AA

Afrika Güney Afrika Güney Afrika Cumhuriyeti Rusya
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