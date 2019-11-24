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Son dakika… Akıllara durgunluk veren olay: Mumyalanmış halde bulundular

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda Firavunlar dönemine ait kedi ve aslan mumyaları bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından mumyalanmış hayvanların aslan yavrusu olma ihtimali üzerinde durduklarını açıklayan yetkililer, "Eğer durum böyleyse bir ilk yaşanacak" dedi.

Sozcu.com.tr
08:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… Akıllara durgunluk veren olay: Mumyalanmış halde bulundular

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Giza kentindeki Sakkara kazı alanında düzenlediği basın toplantısında, Firavunlar dönemi müzesi oluşturacak büyüklükte bir keşif gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anani, kazılarda çeşitli boyutlarda ahşap ve bronzdan yapılmış 75 kedi heykeli ve içinde mumyalanmış kedilerin bulunduğu hiyeroglif yazılarıyla süslü 25 sandığın çıkarıldığını ifade etti.

Bu sandıklarda 5 adet büyük kedi mumyasının bulunduğunu belirten Anani, ilk incelemelerde bu mumyalardan 2’sinin aslan yavrularına ait olması ihtimalinin ağırlık kazandığını bildirdi.

Buldukları mumyaları kamuoyu ile paylaşan Mısırlı yetkililer incelemelerin devam ettiğini açıklarken, gelecek yıl açılacak müzede bunların sergileneceğini duyurdu.

Anani, bu mumyaların aslanlara ait olduğunun ispatlanması durumunda ilk kez “aslan mumyası” keşfedilmiş olacağına dikkati çekti. Anani, kazıda ayrıca Firavunlar döneminde kutsal kabul edilen Apis boğası, küçük timsahlar ve eski Firavun tanrılarına ait heykellerle altın masklar ve aslan iskeleti bulunduğunu kaydetti.

Mısır’da yerli ve yabancı arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Altın Kedi Mısır son dakika
Son güncelleme: 08:36 24.11.2019
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