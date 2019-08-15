Son dakika… Aman dikkat! ‘Cinsel gücü artırıyor’ diye satıyorlar… Peynir ekmek gibi gidiyor ama…

Otoga Üniversitesi’nden Dr. Allison Knight, bilhassa Çin merkezli olmak üzere birçok sanal marketlerde “cinsel gücü artıran ilaçlara doğal alternatif” olarak tanıtılmasının ardından yaygın lokal liken türlerinin “seksi kaldırım yosunu” olarak adlandırdı.

Bilimsel adı ‘xanthoparmelia scabrosa’ olan yosunun cinsel gücü artırıcı etkisi olabilir fakat aynı zamanda oldukça zehirli de… İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; patikalarda bulunan liken, köpek idrarı ve dışkısı, egzoz dumanı, arsenik, civa ve kurşun gibi şehir kaynaklı kirleticilere de maruz kalıyor.

Mevzubahis yosun türü, yalnızca Yeni Zelanda ve Pasifik’te yetişiyor; bilhassa da kentsel alanlarda… Bu ürünler tablet ve toz şeklinde Çin merkezli sanal pazarlarda peynir ekmek gibi satılıyor ve kilogram fiyatı 12 ila 300 (yaklaşık 67 ila 1675 lira) dolar arasında değişiyor.

İNSANLARIN TÜKETİMİNE UYGUN MU?

Dr. Knight, “seksi kaldırım yosunu”nun insanların tüketimi açısından etkisi ve güvenliğini kanıtlayacak sağlam denemelerin yapılmadığını söyledi. Guardian’a konuşan Knight, “Bunlar oldukça zehirli ve bu nedenle tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Cinsel gücü artıran ilacın bir öncüsü yine de… Fakat büyük miktarlarda tüketilmesi gerçekten çok zararlı olabilir” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelandalı botanik bilimci Peter de Lange de ‘Newsroom’ adlı haber sitesine verdiği demeçte, söz konusu bitkinin tedavi edici nitelikleriyle dalga geçerek, cinsel fonksiyon üzerinde umulanın tersi bir etki yaratabileceğini söyledi.

Dr. Knight ise ‘liken’in büyük faydaları olabileceği görüşünde. Knight, ciddi bir potansiyeli olduğunu düşündüğü ‘liken’in direnç kazandığımız antibiyotiklerin yerine geçecek yeni nesil antibiyotiklerde nasıl kullanılabileceğine dair çok sayıda araştırmanın gerçekleştirildiğini ifade etti.