Bu çizme tam 500 bin lira, çünkü…

Uzmanlar, bugün yapılacak müzayedede satılacak çizmelerin Napolyon tarafından Atlantik Okyanusu’ndaki Saint Helene Adası’nda kullanıldığını düşünüyor.

Waterloo Savaşı’nı kaybetmesinin ardından bu adaya sürgüne gönderilen Bonapart’ın at binerken bu çizmeleri kullandığı sanılıyor.

Euronews’ün haberine göre; çizmeler ile Paris’in o dönem ünlü ayakkabıcılarından Jacques’a Napolyon’un ısmarladığı çizmeler bire bir örtüşüyor.

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Uzmanlara göre çizmeler heykeltıraş Carlo Marochetti’ye Napolyon’un mezarındaki at üzerindeki heykelinde yapması için model olarak verilmiş.

1815 tarihinde gerçekleşen Waterloo muharebesi, Napolyon'un katıldığı son savaş olarak tarihe geçmişti. Muharebede, yaklaşık 50 bin Fransız askeri bir günde hayatını kaybetmişti.