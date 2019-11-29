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Bu çizme tam 500 bin lira, çünkü…

Fransa Kralı Napolyon Bonapart'ın çizmeleri Paris'te açık artırmaya çıkıyor. Eğer ayak numaranız 40 ise ve cüzdanınızda harcanacak en az 80 bin Euro (yaklaşık 500 bin lira) varsa imparatorun bir zamanlar at binerken kullandığı çizmelere siz de sahip olabilirsiniz.

Sozcu.com.tr
12:53 -
Haberler Dünya
Bu çizme tam 500 bin lira, çünkü…

Uzmanlar, bugün yapılacak müzayedede satılacak çizmelerin Napolyon tarafından Atlantik Okyanusu’ndaki Saint Helene Adası’nda kullanıldığını düşünüyor.

Waterloo Savaşı’nı kaybetmesinin ardından bu adaya sürgüne gönderilen Bonapart’ın at binerken bu çizmeleri kullandığı sanılıyor.

Euronews’ün haberine göre; çizmeler ile Paris’in o dönem ünlü ayakkabıcılarından Jacques’a Napolyon’un ısmarladığı çizmeler bire bir örtüşüyor.

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Uzmanlara göre çizmeler heykeltıraş Carlo Marochetti’ye Napolyon’un mezarındaki at üzerindeki heykelinde yapması için model olarak verilmiş.

1815 tarihinde gerçekleşen Waterloo muharebesi, Napolyon'un katıldığı son savaş olarak tarihe geçmişti. Muharebede, yaklaşık 50 bin Fransız askeri bir günde hayatını kaybetmişti.

Atlantik Okyanusu Euro Fransa Paris
Son güncelleme: 12:56 29.11.2019
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