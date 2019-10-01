Son dakika… Bu iş için deneyim aranmıyor: Dünyayı gezip ayda 12 bin lira kazanacaklar

Dünyanın önde gelen denizcilik ve dağcılık etkinliklerinden The Yacht Week ve The Ski Week’in organizatörleri yeni açtıkları, “Resmi İçerik Yaratıcısı” pozisyonu için iki kişi aradıklarını duyurdu. Pozisyona seçilecek insanların 2020 yılı boyunca hiç para harcamadan dünyayı gezeceği açıklandı.

Zorlu bir mülakat sürecinden geçecek adaylar eğer işi alırsa yıllık 15.000 İngiliz poundu maaş alacak. Ayda yaklaşık 12.000 TL’ye denk gelen bir miktar kazanacak kişilerin tek görevi ise fotoğraf ve video çekerek yazı yazmak.

Başarılı olan adaylar Kanada, Amerika, Avusturya, Yunanistan, Karadağ ve Virjin Adaları gibi birçok noktaya gidecek ve yiyip içerek birçok deneyime katılacak.

İçerik yaratıcısı pozisyonunda çalışmaya başlayan adayların daha önce bu işi yapmış olup olmamasının da önemli olmadığını belirten yetkililer, “Çalışmadan önce adaylara dünyaca ünlü fotoğrafçı Jacob Riglin’den ders verilecek” dedi.

The Yacht Week’in resmi internet sitesinden başvuruların yapılabildiği pozisyon için iki şart var. Adayların 21 yaşından büyük olması ve geçerli bir pasaportlarının bulunması gerekiyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 1 Kasım’da sona erecek.