Son dakika… G20’deki eşler toplantısında tek erkek

Liderler Osaka’daki konferans salonuna ‘hapsolurken’, eşleri ise Tofuku-Ji Tapınağı’nın merdivenlerinde eğlenceli bir grup fotoğrafı çektirdi.
Bugün çekilen fotoğrafta tek erkek ise İngiltere Başbakanı Theresa May’in eşi Philip May’di.
Basına ‘Eşler Programı’nın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, geçmiş yıllardaki zirvelerde dünya liderlerinin eşleri şehir gezintilerine katılıyor ve klasik müzik konserleri dinliyordu.
Lider eşleri arasında Emine Erdoğan’ın yanı sıra Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin eşi Akie Abe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın eşi Brigitte Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudea da bulunuyordu.