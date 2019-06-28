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Son dakika… G20’deki eşler toplantısında tek erkek

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi, Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başlarken, dünya liderlerinin eşleri de G20 Partnerler Programı kapsamında Kyoto'daydı...

Sozcu.com.tr
13:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… G20’deki eşler toplantısında tek erkek

Liderler Osaka’daki konferans salonuna ‘hapsolurken’, eşleri ise Tofuku-Ji Tapınağı’nın merdivenlerinde eğlenceli bir grup fotoğrafı çektirdi.

Bugün çekilen fotoğrafta tek erkek ise İngiltere Başbakanı Theresa May’in eşi Philip May’di.

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Basına ‘Eşler Programı’nın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, geçmiş yıllardaki zirvelerde dünya liderlerinin eşleri şehir gezintilerine katılıyor ve klasik müzik konserleri dinliyordu.

Lider eşleri arasında Emine Erdoğan’ın yanı sıra Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin eşi Akie Abe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’ın eşi Brigitte Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie Gregoire Trudea da bulunuyordu.

Son güncelleme: android-time 13:24 28.06.2019
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