Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Endonezya Güvenlik Bakanı saldırıya uğradı

Endonezya Güvenlik Bakanı Wiranto, Java Adası'nı ziyareti sırasında saldırıya uğradı. Kimliği açıklanmayan bir saldırgan Wiranto'ya bıçakla saldırdı.

09:46 -
Haberler Dünya
Son dakika… Endonezya Güvenlik Bakanı saldırıya uğradı

Java Adası’nın Banten bölgesinde temaslarda bulunan ve bölgeyi gezen Endoenzya Güvenlik Bakanı Wiranto, bıçaklı saldırıya uğradı. Pandeglang kasabasında temaslarda bulunan Wiranto’nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Endonezya polis sözcüsü Dedi Prasetyo, saldırıyı doğrularken, saldırganla birlikte bir kadının da gözaltına alındığını ve bir polis memurunun yaralandığını duyurdu. Aracın inerken IŞİD’li olduğu tahmin edilen saldırganın saldırısına uğrayan adamın görüntüleri yerel basına yansıdı.

72 yaşındaki Wiranto, 2016’dan beri kabinede görev alıyordu.

Endonezya Polis son dakika
Son güncelleme: 10:12 10.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more