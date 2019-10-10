Son dakika… Endonezya Güvenlik Bakanı saldırıya uğradı

Java Adası’nın Banten bölgesinde temaslarda bulunan ve bölgeyi gezen Endoenzya Güvenlik Bakanı Wiranto, bıçaklı saldırıya uğradı. Pandeglang kasabasında temaslarda bulunan Wiranto’nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Endonezya polis sözcüsü Dedi Prasetyo, saldırıyı doğrularken, saldırganla birlikte bir kadının da gözaltına alındığını ve bir polis memurunun yaralandığını duyurdu. Aracın inerken IŞİD’li olduğu tahmin edilen saldırganın saldırısına uğrayan adamın görüntüleri yerel basına yansıdı.

72 yaşındaki Wiranto, 2016’dan beri kabinede görev alıyordu.