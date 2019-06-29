Son dakika… Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin arka arkaya açıklamalar

Beyaz Saray açıklamasında, “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin potansiyel olarak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik kaygılarını iletti ve Türkiye'yi NATO İttifakı'nı güçlendirecek şekilde savunma işbirliği konusunda ABD ile çalışmaya teşvik etti” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, iki liderin iki ülke açısında önemli olan ikili ticareti geliştirme ve Suriye'de ortak hedefleri gerçekleştirme isteği gibi bir dizi ikili meseleyi masaya yatırdığı ifade edildi.

ERDOĞAN ENDİŞELERİNİ PAYLAŞTI

Türkiye’den yapılan açıklamada ise “Erdoğan ile Trump'ın görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldığı” belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, “Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’la, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştığını, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığını dile getirdiğini” de bildirdi.

Açıklamada “Görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek atılacak adımlar değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi sırasında bir araya geldi.