Son dakika… Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Barents Denizi’nde Rus denizci askerlerin trajik ölümü nedeniyle taziyelerini sundu.

Putin ve Erdoğan uluslararası gündemdeki konulara da değinirken liderler, Libya’daki durumun kötüye gitmesinden duydukları endişeyi dile getirerek en kısa sürede ateşkes sağlanması ve müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Putin ve Erdoğan, Astana formatı kapsamındakiler de dahil olmak üzere, Suriye’de çözüme yönelik siyasi ve diplomatik çabaların aktif hale getirilmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

Sputnik’in haberine göre; liderler, farklı düzeylerdeki temasların devamı konusunda ortak görüş belirtti.