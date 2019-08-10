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Son dakika… Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yüksek: İngiliz fırkateynini uzaklaştırdılar

İran medyası, İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızlarınca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

13:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yüksek: İngiliz fırkateynini uzaklaştırdılar

Son haftalarda tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Hürmüz Boğazı’nda sıcak bir gelişme yaşandı… İran basını İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz savaş gemisinin bölgeden uzaklaştırıldığını aktardı. Fırkateynin İran Devrim Muhafızları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

 

Geminin Basra Körfezi’nin doğusunda Hürmüz Boğazı’nın girişi yakınında Ebu Musa Adası çevresinde fark edildiği açıklandı. Yaşanan anlara dair görüntü sosyal medyada paylaşılırken İran medyası geminin İran hücumbotları kullanılarak uzaklaştırdığını aktardı.

Son güncelleme: android-time 14:03 10.08.2019
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