Son dakika: İngiltere de o ülkelere dahil oldu! B737 MAX yasaklandı

Geçtiğimiz hafta sonu Etiyopya’ya ait Boeing 737 MAX tipi uçağın düşmesinin ardından birçok hava yolu şirketi bu uçakların kullanımını durdurduğunu açıkladı.

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Son olarak İngiltere, Amerikan Boeing 737 MAX uçaklarının kendi hava sahasında kullanımını yasakladığını duyurdu. Kurum sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya'da meydana gelen kazanın sebebine dair net bir bilginin olmamasından dolayı, tedbir amacıyla bu tip uçaklarla yapılacak tüm ticari uçuşların durdurulduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin küresel yasa koyucular ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı iletişim halinde olunduğu belirtildi.

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Türk Hava Yolları’nın (THY) filosunda da 12 adet 737 MAX 8 uçağı bulunuyor. THY bünyesindeki uçakları yere indirme kararı aldığını duyurdu.

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BOEING 737 MAX 8’İN UÇUŞUNU YASAKLAYAN DİĞER ÜLKELER

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesi üzerine bu modelin kullanımını durduran ülkelerin sayısı artıyor. Etiyopya’daki kaza sonrası Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların kullanımını durduran ülkelere Almanya ve Türkiye de katıldı. Söz konusu modelle ilgili önlem alınan ülkeler şöyle:

Almanya

Etiyopya’da geçen Pazar günü 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından Almanya da Boeing 737 MAX tipi uçaklarla ilgili karar aldı. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ntv kanalına yaptığı açıklamada Alman hava sahasının Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatıldığını söyledi. Scheuer “Güvenlik hiç kuşkusuz önde geliyor. Tüm şüpheler ortadan kalkana kadar, Alman hava sahasını Boeing 737 MAX için derhal kapatılmasını istedim” dedi.

Fransa

Fransa Sivil Havacılık Kurumu DGAC de Fransız hava sahasının Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatıldığını duyurdu.

İrlanda

İrlanda Sivil Havacılık Kurumu IAA da İrlanda hava sahasının Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatıldığını açıkladı.

Avustralya

Avustralya’dan ya da Avustralya’ya bu modelle yapılacak uçuşlar geçici olarak durduruldu. Avustralya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada, şu aşamada, Boeing 737 MAX ile ilgili “güvenlik risklerinin yeniden gözden geçirilmesinin ardından elde edilecek bilgilerin bekleneceği” belirtildi.

Avustralya merkezli şirketlerin Boeing 737 MAX tipi uçağı yok. Ancak Avustralya’nın aldığı karar, bu ülkeye uçuş gerçekleştiren Singapurlu SilkAir ve Fiji Havayolları’nı etkileyecek.

Brezilya

GOL Havayolları, filosundaki 121 adet Boeing 737 MAX 8’in kullanımını askıya aldı. MAX 8’lerle ilgili soruşturmayı yakından takip ettiğini duyuran şirket, en kısa sürede bu uçakları yeniden kullanmayı ümit ettiğini belirtti. GOL Havayolları, geçen hazirandan beri kullandığı bu uçaklarla “tam güvenlik ve randımanla” yaklaşık 3 bin uçuş gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Çin

Çin’deki havayolu şirketlerine ait 96 adet Boeing 737 MAX 8 uçak bulunuyor. Çin Sivil Havacılık Kurumu, bu uçakların kullanımını “güvenlik risklerine sıfır tolerans yönetim prensibi doğrultusunda” durdurdu. Etiyopya’da düşen yolcu uçağında sekiz Çin vatandaşı bulunuyordu.

Çin Sivil Havacılık Kurumu, söz konusu modelin tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağına, Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing ile yapacağı istişarelerin ardından karar vereceğini açıkladı.

Arjantin

Arjantin devletine bağlı havayolu şirketi Aerolineas Argentinas, Etiyopya’da düşen uçakla ilgili soruşturmalar sonuçlanana dek Boeing 737 MAX 8’lerin kullanımını askıya aldı. Filosunda bu modelden beş uçak bulunan şirket, “Aerolineas Argentinas için en önemli değer güvenliktir” açıklamasında bulundu.

Boeing 737 MAX 8

Malezya

Malezya Sivil Havacılık Kurumu, Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşunu askıya aldı. Kurumdan yapılan açıklamada, ikinci bir bildiriye kadar, söz konusu model uçakların Malezya hava sahasına girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Endonezya

Endonezya, Etiyopya’daki kazanın ardından ülkedeki Boeing 737 MAX 8 tipi 11 uçağı incelemeye alacağını duyurdu. Bu nedenle Lion Havayolları’nın 10 uçağı ve Endonezya devletine bağlı Garuda havayollarına ait bir uçak geçici olarak kullanılmayacak. Endonezya’da 29 Ekim 2018’de Lion Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu uçak da benzer şekilde, kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü.

Hindistan

Mumbai merkezli Jet Havayolları, beş adet Boeing 737 MAX 8 uçağının kullanımını askıya aldı. Şirket, uçaklarla ilgili Boeing ile “temasta olduğunu” duyurdu.

Singapur

Singapur, Boeing 737 MAX tipi uçakların ülkeye giriş çıkışını geçici olarak yasakladı. Singapur Havayolları’na ait SilkAir’in filosunda altı adet Boeing 737 MAX 8 bulunuyor.

Meksika

Havayolu şirketi Aeromexico, filosundaki uçakların güvenliğine inancı “tam” olsa da “müşterilerin huzuru için” Boeing 737 MAX 8’lerin kullanımını durdurduğunu açıkladı. Şirketin filosunda bu uçaktan altı adet bulunuyor.

Güney Kore

Eastar Jet havayolu şirketi, filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın uçuşlarını, müşterilerin endişelerini gidermek amacıyla geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bir şirket yetkilisi, hükümetin güvenlik değerlendirmesi tamamlanana dek uçakların kullanılmayacağını açıkladı.

Etiyopya

Düşen uçağın ait olduğu Etiyopya Havayolları, kazanın ardından filosundaki diğer dört Boeing 737 Max 8’in kullanımını durdurdu. Daha önceden verdiği 25 uçağın da siparişini bekleyen şirketten yapılan açıklamada, “Kazanın nedenini henüz bilmesek de ekstra bir güvenlik önlemi olarak bu filomuzu kullanmama kararı aldık” denildi.

Güney Afrika

Güney Afrika merkezli şirket Comair, Boeing 737 MAX’leri uçuş programından çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirket, sekiz adet sipariş ettiği uçaklardan ilkini geçen ay teslim almıştı.

Boeing 737 MAX 8

Vietnam

Vietnam Sivil Havacılık İdaresi, Etiyopya’daki kazanın nedeni belli olana dek yerel havayolu şirketlerine Boeing 737 MAX tipi uçakların kullanımı için lisans vermeyeceğini duyurdu.

Cayman Adaları

Cayman Havayolları da filosundaki iki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağını, “yolcularının ve mürettebatının güvenliğini ön plana koyduğunu” belirterek geçici olarak kullanmama kararı aldı.

ABD

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise Boeing’e söz konusu modelin perdövites (stall) yazılımını ve uçuş kumanda sistemini geliştirmesi için talimat verdi. FAA, ABD merkezli şirkete nisan ayının sonuna kadar süre tanıdı. Ancak FAA şu an için Boeing 737 MAX 8’lerin uçuşlarının durdurulmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti. Konuyla ilgili incelemelere başlandığını ifade eden kurumdan yapılan açıklamada, “FAA, güvenliği etkileyen bir sorun tespit ettiği takdirde, derhal uygun olan eylemde bulunacak” denildi.