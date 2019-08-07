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Son dakika… Kabil’de polis merkezine saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban yine kan döktü. Polis merkezini hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 95 kişi yaralandı.

09:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kabil’de polis merkezine saldırı!

Patlama, başkent Kabil’deki Khana bölgesinde, yerel saatle 09.15 sıralarında meydana geldi.

Patlamanın polis merkezini hedef aldığını bildiren yerel medya, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kişinin yaralandığını, patlama bölgesine yaklaşık 30 ambulansın gönderildiğini duyurdu.

Patlamanın sabah saatlerinde, insanlar işlerine giderken gerçekleşmesi sebebiyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban, olayda çok sayıda polisin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Son güncelleme: android-time 09:39 07.08.2019
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