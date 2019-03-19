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Son dakika… Kazak Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti!

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı 78 yaşındaki Nursultan Nazarbayev görevinden istifa etti. Nazarbayev istifasını "Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum" sözlerini içeren 'önceden kaydedilmiş' bir konuşmasıyla duyurdu. İstifaya gerekçe gösterilmemesi de ülke genelinde söylentilere yol açtı.

16:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Kazak Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti!

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ‘istifasını’ televizyondan bant kaydıyla ulusa seslenerek duyurdu.

28 YILDIR BU KOLTUKTAYDI

Kazakistan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından beri görevde olan Nursultan Nazarbayev, önceden kaydedilen ulusa sesleniş konuşmasında “Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ülkede devlet başkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev'in üstleneceği de belirtildi.

Nazarbayev’in istifasına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. İstifaya gerekçe gösterilmemesi ülke genelinde söylentilere yol açtı.

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Son güncelleme: android-time 16:55 19.03.2019
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