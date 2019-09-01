Son dakika… Moskova’dan korkutan iddia: ABD, İdlib’i vurdu

İç savaşın ve karışıklığın 8 yılı aşkın bir süredir bitmek bilmediği Suriye’de tansiyon bugün Rusya’nın açıklamasıyla tekrar yükseldi. Rusya ordusu, dün ABD’nin İdlib’e hava saldırısı yapmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Rus ajansların ve uluslararası basın kuruluşlarının son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamada Moskova, “ABD’nin İdlib’deki hava saldırıları bölgedeki ateşkesi riske atıyor” açıklamasını yaptı. Rus haber ajansı RIA’nın haberinde hava saldırısı sonrasında bölgede zaiyat meydana geldiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün İdlib’in kuzeyine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Pentagon tarafından yapılan açıklamada terör örgütü El Kaide liderlerinin hedef alındığını belirtilmişti.

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