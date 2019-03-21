Son dakika… Musul’da tekne faciası: Onlarca ölü

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Musul’da Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı’nda feribotun batması sonucu 72 kişi yaşamını yitirdiğini belirtti.
Bedir, hayatını kaybedenlerden 33’ünün kadın, 12’sinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, olaya ve ölü sayısına ilişkin bilgilerin gün içinde açıklanacağını bildirdi. Irak Sağlık Bakanlığı yetkilileri 30 kişinin Musul’daki Adli Tıp Kurumu’na getirildiğini duyurdu.
Yerel kaynaklar, feribotun kapasitesinin 50 kişilik olduğunu iddia ediyor.
AA
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