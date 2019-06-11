Son dakika… Rusya’dan S-400 açıklaması: Temmuz ayında teslim edeceğiz

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Temsilciler Meclisi’nin S-400’leri alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması ve yaptırımların devreye girmesini öngören karar tasarısını onaylamasının ardından, savunma sistemlerinin sevkiyatının planlandığı gibi temmuzda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, “Evet, teslimat planlandığı gibi gerçekleştirilecek” dedi.

Uşakov, “Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok” ifadesini kullandı.