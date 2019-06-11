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Son dakika… Rusya’dan S-400 açıklaması: Temmuz ayında teslim edeceğiz

Rusya'dan S-400 füzeleriyle ilgili kritik bir açıklama geldi. Moskova yönetimi, Türkiye ve ABD arasında krize neden olan füzelerle ilgili, "Temmuz ayında teslim etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

16:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan S-400 açıklaması: Temmuz ayında teslim edeceğiz

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Temsilciler Meclisi’nin S-400’leri alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması ve yaptırımların devreye girmesini öngören karar tasarısını onaylamasının ardından, savunma sistemlerinin sevkiyatının planlandığı gibi temmuzda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, “Evet, teslimat planlandığı gibi gerçekleştirilecek” dedi.

Uşakov, “Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: android-time 16:24 11.06.2019
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