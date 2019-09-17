Terör örgütü elebaşından sesli mesaj: Hayattan nasıl zevk alıyorsunuz?

Beş yıl boyunca ilk kez nisan ayında görüntülü mesaj yayınlayan Ebubekir el Bağdadi’ye ait olduğu belirtilen son kayıttaki ses, IŞİD’in son dört günde farklı ülkelerde 92 farklı hedefe yönelik saldırı gerçekleştirdiğini söylüyor.

El Furkan tarafından yayınlanan 30 dakikalık ses kaydında Bağdadi, “Müslümanların, Müslüman kadınlar Haçlılar ve onların Şii takipçileri tarafından kurulan aşağılama hapishanelerinde tutulurken hayattan nasıl keyif aldıklarını” soruyor.

El Bağdadi’ye ait olduğu ifade edilen ses, IŞİD militanlarına örgüt üyelerini sorgulayan yargıçları da hedef alma çağrısı yapıyor.

Terör örgütü IŞİD’in Irak ve Suriye’de askeri olarak yenilgiye uğradığı açıklansa da, dünya için hâlâ tehdit olduğu ifade ediliyor.

IŞİD’in Irak’ta 2017’de kökü kazınmış, Suriye’de ise kontrolünde bulunan son toprak mart ayında geri alınmıştı.

Başına 25 milyon dolar ödül koyulan Bağdadi, dünyanın en çok aranan teröristi… Öldüğü yönünde birçok kez haber çıkan Bağdadi, geçen nisan ayında kendisine ait olduğu düşünülen görüntülü bir mesajla dünyanın karşısına çıkmıştı.