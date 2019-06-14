Son dakika… Trump da topa girdi: Suçlu İran

Ellerindeki kanıtların her yerinde İran imzası bulunduğunu savunan Trump, Amerikan ordusunun yayınladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi.
Fox News’e konuşan Trump, İran’ın nasıl durdurulacağına ilişkin bir soru üzerine “Göreceğiz” yanıtını verdi.
UMMAN KÖRFEZİ’NDE NE OLDU?
Umman Körfezi’nde dün biri Norveç, öteki Japonya’ya ait iki gemide patlama yaşanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, istihbarata dayandığını savunarak, gemilere İran’ın saldırı düzenlediğini öne sürdü. Tahran Yönetimi ise ‘dayanaksız’ olarak nitelendirdiği iddiayı kınadı.
Bunun üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ‘Kokura Courageous’ adlı tankerden patlamamış mayınları söken bir İran botunu yansıttığı öne süren görüntüler yayınladı.