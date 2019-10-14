Son dakika… İtalyan bakan ‘Türkiye’ kararını Facebook’tan duyurdu

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki askeri harekâtının ‘dramatik sonuçları' olduğu belirtildi ve bazı AB ülkelerinin silah ihracatını durdurduğu kaydedildi.

Almanya ve Fransa tarafından teklif edilen “Türkiye’ye yönelik silah ambargosu” ise AB genelinde tüm ülkelerde kabul görmedi.

Fakat İtalya Dışişleri Bakanı Luidi Di Maio, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç saat içerisinde, İtalya da Türkiye’ye silah ihracatına yönelik yasağı imzalayacak” ifadesini kullandı.

Belçika da silah satışının durdurulmasına destek veriyor.

Fransa, Hollanda, Norveç ve Finlandiya, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının ardından Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, “Bu savaşa destek olmak ve silahların kullanılmasını istemiyoruz” açıklaması yapmıştı.