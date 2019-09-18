Son dakika… Tüy yumağı gibiydi ama… İnsan aklını oynatır!

Adam tüy yumağı gibi görünen kitleyi dikkatle eline alınca, canlı olduğu anlaşılan ‘böcek’ler bir anda ayrılmaya başlıyor. Mikro saniyeler içinde binlerce ‘örümceğimsi’ yaratık etrafa kaçmaya başlıyor.

İngiliz The Sun gazetesinin internet sitesine yansıyan video, adamın ellerini temizlemek için çırpmasıyla sona eriyor.

Görüntüleri izleyen birçok insan, tüylerinin diken diken olduğunu belirtti. Bir izleyici görüntüler karşısında çığlık attığını anlatırken, bir başkası ise “”Keşke yatmadan önce izlemeseydim” yorumunda bulundu.

Uzmanlar, görünüşlerine rağmen bu böceklerin tamamen zararsız olduğunu söylüyor.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden bilim adamı Parashant Sharma, bunların örümcek değil, omurgasız eklembacaklıları kapsayan örümceğimsi sınıfına ait olduğunu ifade etti.