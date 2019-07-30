Son dakika… Ülkeyi ayağa kaldıran hayvan: Türkiye’den geldi bütün ekosistemi bozabilir iddiası

Ufacık bir arı bütün İngiltere’yi ayağa kaldırdı… Her şey Toy ailesinin geçen hafta içinde Dalaman tatilinden dönmeleriyle başladı. Bavullarını boşaltan 49 yaşındaki Ashley Toy bir anda havlunun içinde canlı bir arı buldu. Arıyı görünce ne yapacağını bilemeyen Toy ailesi arıyı camdan dışarı attı.

Fakat bir gün sonra arının evin etrafında dolaştığını fark eden Toy ailesi yetkililere haber verdi. Ailenin 19 yaşındaki kızı Amelia, arıyı gördükten sonra araştırma yaptı. Arının osmia avosetta isimli bir tür olduğunu ve sadece Türkiye ve İran’da yaşadığını tespit eden Amelia yetkililere haber verdi. İngiliz Arıcılar Derneği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dernek sözcüsü, “Ülkemizde yaşamayan bir arı türü bölgedeki ve hatta ülkedeki ekosisteme ciddi zarar verebilir. Virüs taşıyabilirler ve bölgeye özgü arı türlerini yok edebilir” dedi.

Bu açıklamanın ardından İngiliz yetkililer harekete geçti… Derneğin açıklamasının ardından İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan (DEFRA) şok bir hamle geldi. DEFRA, Türkiye’den gelen arıyı yakalayarak öldürmek için plan yaptıklarını duyurdu. DEFRA Sözcüsü, “Arıyı yakalayarak türünü resmi olarak tespit etmek ve ardından imha etmek için çalışmalarımız sürüyor” açıklamasını yaptı.