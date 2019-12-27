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Son dakika… Ünlü oyuncundan acı haber! Evinde ölü bulundu

Bollywood'un sevilen oyuncularından Kushal Punjabi, Mumbai'deki evinde yaşamına son verdi.

Sozcu.com.tr
15:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü oyuncundan acı haber! Evinde ölü bulundu

Bollywood dünyası yasta… Hint sinemasının önde gelen isimlerinden Kushal Punjabi, Mumbai’deki evinde ölü olarak bulundu. 37 yaşındaki Punjabi’den bir süredir haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

Punjabi, oğlu ve annesiyle birlikte.

Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polis memurları, kapıyı kırarak içeri girdi. Punjabi’nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede ünlü oyuncunun kendi yaşamına son verdiğini tespit etti.

Polis kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre Punjabi, 3 yaşındaki oğlu için geriye bir not da bıraktı. Ülke basınındaki haberlere göre Punjabi söz konusu notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdı. İsim vermeden açıklamalarda bulunan oyuncunun yakınları, Punjabi’nin bir süredir depresyonla mücadele ettiğini öne sürdü.

Punjabi’nin oğluna not bıraktığı belirtiliyor.

Kariyerine 1995’te dansçı olarak başlayan Punjabi, televizyon şovlarının yanı sıra birçok filmde de rol aldı.

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Son güncelleme: 15:46 27.12.2019
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