Son dakika… Ve o Büyükelçi görevinden istifa etti

Büyükelçisi Sir Kim’in Trump yönetimi hakkında son derece eleştirel e-postalarının İngiliz Mail On Sunday gazetesine sızdırılmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump büyükelçiyi eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu.

E-postalarda Beyaz Saray hakkında “beceriksiz” ve “eşi benzeri olmayan bir şekilde işlevsiz” ifadeleri yer alıyordu.

Bunun ardından Trump da Sir Kim Darroch'un “İngiltere'ye iyi bir şekilde hizmet etmediğini” söylemişti.

Darroch istifa mektubunda, “Büyükelçilik’ten resmi belgelerin sızmasıyla birlikte koltuğuma ve büyükelçi olarak kalan görev süreme ilişkin çok fazla spekülasyon yapıldı. Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Mevcut durum, görevimi istediğim gibi yerine getirmemi imkansız hale getiriyor” ifadelerine yer verdi.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, e-postaları kimlerin sızdırdığını araştırdıklarını açıklamıştı.